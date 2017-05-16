В России вводят систему «Алкоголь-онлайн»

Министерство финансов поддержало идею на разрешение в России продаж алкоголя через интернет-магазины.

Обкатку на первоначальном этапе начнут только с вина с защищенным географическим указанием и защищенным местом происхождения, а также пива.

Такой проект проработает до 1 июля 2018 года, после чего, по результатам, собираются ввести онлайн-продажу и крепкого алкоголя, отмечает РИА Новости.

Исполнение договора купли-продажи будет разрешено только до 23 часов вечера. Привязка по времени будет не на момент покупки, а ко времени ее доставки.