В России вводят новый вид платежной квитанции ЖКХ

Россияне с июня нынешнего года начнут получать в почтовых ящиках новый вид платежной квитанции ЖКХ.

Отмечается, что в новой квитанции будет больше информации для жильцов.

В частности, в отдельном столбце будет указан расчет платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества.

Также отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента и размер долга.

Помимо этого в документ добавили два дополнительных поля для идентификаторов, сформированных в ГИС ЖКХ - идентификатор платежного документа и единого лицевого счета.

Вся информация по капремонту будет прописана в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, передает RG.ru.