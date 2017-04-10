В России ввели запрет на мясо птиц ряда европейских стран

В связи с регистрацией очагов высокопатогенного гриппа Россельхознадзор запретил поставки живой птицы и инкубационного яйца из некоторых регионов Греции, Хорватии, Франции и Польши, сообщает «Прайм».

В конце прошлого года также были ограничены поставки из ряда районов Польши, Ирана, Германии, Италии и Греции. Позднее ограничения были введены на поставки из ряда регионов Чехии, Словакии, Швеции, Венгрии и Болгарии.

Высокопатогенный грипп птиц – остро протекающее, высококонтагиозное заболевание птиц сопровождающееся поражением дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервными явлениями. Заболевание может протекать без предварительных симптомов.

Лечение больной птицы не проводят в виду возможного распространения вируса за границу неблагополучной зоны, ее уничтожают.

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