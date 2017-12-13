В России ввели уголовную статью за живодерство

Госдума приняла новый закон о жестоком обращении с животными, наказание по которому может достигать лишения свободы сроком до 5 лет.

Указывается, что если животное погибло или получило увечье по сознательной вине человека, то факт живодерства наказуем штрафом до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Если над животными издевалась группа лиц, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете - наказание составит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенным в Красную книгу, с публичным демонстрированием в интернете и СМИ будет наказываться лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом до 2 миллионов рублей, сообщает Interfax.

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