В России введут запрет на безумные имена для детей

Госдума рассматривает законопроект, который запретит родителям называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы.

В Думе анализируют статистику имен с 1998 года - среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен.

Были зафиксированы такие имена девочек, как Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

Также было предложено исключить из списка запретов на имя аббревиатуры. Помимо этого комитет считает возможным дополнить концепцию закона положением, разрешающим давать ребенку при рождении двойные фамилии - отца и матери, передает ТАСС.