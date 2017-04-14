В России введут запрет на безумные имена для детей
Госдума рассматривает законопроект, который запретит родителям называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы.
В Думе анализируют статистику имен с 1998 года - среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен.
Были зафиксированы такие имена девочек, как Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко.
Также было предложено исключить из списка запретов на имя аббревиатуры. Помимо этого комитет считает возможным дополнить концепцию закона положением, разрешающим давать ребенку при рождении двойные фамилии - отца и матери, передает ТАСС.
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