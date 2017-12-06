В России введут статью за оплату денежными суррогатами

Министерство финансов РФ предложил ввести уголовную ответственность за организацию расчетов денежными суррогатами в особо крупном размере на территории России.

Отмечается, что в РФ можно рассчитываться только рублем, а различные варианты оплаты, вроде жетонов, деньгами из компьютерных игр, расписками и прочим, являются незаконными.

Заместитель главы ведомства Алексей Моисеев заявил, что наказания будут, в основном, административными, однако ответственность может быть ужесточена для тех, кто организует расчеты суррогатами в крупных суммах – здесь ответственность возрастет до уголовной.

В ноябре Минфин выпустил сразу два письма, посвященные криптовалютам.

В первом он признал, что пока неясно, чем их считать — средством платежа, имуществом или ценной бумагой. В другом письме Минфин сообщил, что, несмотря на неясный статус криптовалют, доходы от сделок с ними облагаются НДФЛ, передает Kommersant.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минфин
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