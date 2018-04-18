В России введена новая мера пресечения
Суды смогут назначать подозреваемым или обвиняемым «запрет на определенные действия». Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.
Запрет может быть установлен один или несколько. В частности, мера пресечения может распространяться на общение подозреваемого или обвиняемого с определенными людьми, пользование интернетом, управление автомобилем и тому подобное.
Срок действия ограничения будет зависеть от тяжести преступления, в совершении которого подозревается или обвиняется гражданин. Максимальный срок составит 36 месяцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.
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