В России введена новая мера пресечения

Суды смогут назначать подозреваемым или обвиняемым «запрет на определенные действия». Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.

Запрет может быть установлен один или несколько. В частности, мера пресечения может распространяться на общение подозреваемого или обвиняемого с определенными людьми, пользование интернетом, управление автомобилем и тому подобное.

Срок действия ограничения будет зависеть от тяжести преступления, в совершении которого подозревается или обвиняется гражданин. Максимальный срок составит 36 месяцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.