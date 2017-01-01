В России вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста для чиновников

С 1 января 2017 года в Российской Федерации вступил в силу закон, предусматривающий постепенное увеличение пенсионного возраста для государственных чиновников.

Ежегодно пенсионный возраст будет увеличиваться на шесть месяцев, пока не достигнет порога в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, - сообщает РИА «Новости».

Ранее госслужащие уходили на пенсию в том же возрасте, что и все остальные граждане: мужчины — в 60 лет, женщины — в 55.

В соответствии с законом, минимальный стаж гражданской государственной службы, дающий право на пенсию по выслуге лет, будет постепенно увеличен.

В законе устанавливаются единые условия, определяющие право на пенсионное обеспечение для федеральных, региональных и муниципальных служащих.