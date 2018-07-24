В России впервые пройдет День ответственного самолечения

В России 24 июля впервые пройдет День ответственного самолечения, символизируя дату заботы о здоровье граждан в режиме 24 часа 7 дней в неделю.

Основная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и демонстрация возможностей ответственного самолечения для системы здравоохранения.

В России никогда не проводилось экономических расчетов, связанных с применением такого подхода, но анализ международного опыта демонстрирует, что внедрение данной системы позволяет экономить до 5% государственного бюджета на здравоохранение.

В частности, исследования показали, что внедрение отдельных элементов концепции ответственного самолечения способствует высвобождению до 7% врачей общей практики с полной занятостью, что позволяет ежегодно экономить до 260 млн долл.

Таким образом, преимущества системы ОСЛ заключаются в облегчении финансовых затрат государства на здравоохранение, а также в снижении нагрузки на специалистов, способных решать более сложные медицинские задачи.

Основа модели ответственного самолечения – информированное применение безрецептурных лекарственных средств.

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