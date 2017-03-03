В мае в России впервые пройдет защита диссертации по теологии
Объединенный диссертационный совет по теологии уже приступил к рассмотрению работы, автором которой является протоиерей Павел Хондзинский.
Секретарь совета священник Дмитрий Сафонов рассказал РИА «Новости», что диссертация посвящена проблемам русского богословия XVIII века. В случае успешной защиты автор получит степени кандидата философских и исторических наук.
Теология была признана научной специальностью решением президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки в октябре 2015 года.
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