В мае в России впервые пройдет защита диссертации по теологии

Объединенный диссертационный совет по теологии уже приступил к рассмотрению работы, автором которой является протоиерей Павел Хондзинский.

Секретарь совета священник Дмитрий Сафонов рассказал РИА «Новости», что диссертация посвящена проблемам русского богословия XVIII века. В случае успешной защиты автор получит степени кандидата философских и исторических наук.

Теология была признана научной специальностью решением президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки в октябре 2015 года.