В России возродят программу создания луноходов

Члены Совета Российской академии наук по космосу решили начать возрождение программы исследования Луны с помощью луноходов. Об этом сообщают «Известия».

В 2016 году ученые начнут разрабатывать проектный облик космического аппарата.

На программу в этом году выделят 18 миллионов.

- Да, решение по организации НИР «Луна-Луноход» было принято и соответствующие работы должны начаться. Пока еще программа не началась, поскольку решения Совета РАН по космосу направляются в госкорпорацию «Роскосмос», где формируется план работ, готовятся контракты. Когда мы получим сигнал из Роскосмоса, что соответствующие мероприятия проведены, в ИКИ соберется коллектив, который будет заниматься данным проектом, определим наших смежников, - сказал руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов.

Скорее всего, запуск лунохода состоится не раньше, чем через 10 лет.