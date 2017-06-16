В России возобновят строительство кораблей на воздушной подушке

Для российских десантников вновь начнут строить корабли на воздушной подушке, которые не имеют аналогов в мире. Закладка первого из них намечена на 2018 год.

Речь идет о кораблях проекта 12322 типа «Зубр», уточняют «Известия». Источник в командовании ВМФ России рассказал изданию, что пока определяется подрядчик. В конкурсе будут участвовать несколько судостроительных предприятий, из которых выделяется петербургский «Алмаз». Этому заводу уже приходилось строить упомянутые корабли для советского флота, а также для поставок их в Грецию.

По словам экспертов, возрождение «Зубров» связано с тем, что сегодня флоту и морской пехоте не хватает возможностей имеющихся десантных кораблей «Дюгонь» и «Гюрза». «Зубры» способны высаживать десант, состоящий из живой силы и боевой техники практически на 80% необорудованных побережий, что значительно превосходит возможности других десантных кораблей. Кроме того, при движении вокруг них создается облако из водяных брызг, что делает корабли невидимыми для радаров противника.

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