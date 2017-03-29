В России возбудили дело по факту убийства Вороненкова
По факту убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве СКР возбудил уголовное дело.
Оно находится в производстве у следователя Дениса Жеренова, рассказал РИА «Новости» источник. близкий к следствию. Он же ведет уголовное дело о мошенничестве, ранее возбужденное в отношении бывшего депутата.
Агентство не располагает официальным подтверждением данной информации. Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов заявил, что ему не известно о возбуждении дела по факту убийства бывшего парламентария.
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