За год в России восстановят не менее 800 тысяч гектаров лесов

В 2017 году по всей России восстановят около 800 тысяч гектаров лесов, рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

По его словам, по всей стране пройдет более 600 мероприятий по восьми направлениям, связанным с экологией, общая стоимость которых составит более 357 миллиардов рублей.

Кроме того, в следующем году будет реализовано 70 мероприятий, касающихся охраны водных объектов, 33 из них — по охране озера Байкал.

Другим важным направлением программы Года экологии станет стимулирование перехода предприятий на новые технологии, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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