За год в России восстановят не менее 800 тысяч гектаров лесов
В 2017 году по всей России восстановят около 800 тысяч гектаров лесов, рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
По его словам, по всей стране пройдет более 600 мероприятий по восьми направлениям, связанным с экологией, общая стоимость которых составит более 357 миллиардов рублей.
Кроме того, в следующем году будет реализовано 70 мероприятий, касающихся охраны водных объектов, 33 из них — по охране озера Байкал.
Другим важным направлением программы Года экологии станет стимулирование перехода предприятий на новые технологии, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии