В России водителей автомобилей поделят на две категории

Министерство транспорта предлагает ввести для водителей отметку в водительских правах «о профессиональной компетентности» при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности.

Отметка подтверждает право водителя на осуществление предпринимательской и трудовой деятельности сроком на 5 лет.

После истечения срока водитель может управлять транспортным средством как «любитель», не занимаясь профессиональной деятельностью. Повторно получить такую отметку можно при наличии медицинского заключения и сдаче соответствующих экзаменов.

Согласно законопроекту, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается допускать к управлению транспортными средствами водителей без этой отметки, передает ТАСС.