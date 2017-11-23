В России водителей автомобилей поделят на две категории
Министерство транспорта предлагает ввести для водителей отметку в водительских правах «о профессиональной компетентности» при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности.
Отметка подтверждает право водителя на осуществление предпринимательской и трудовой деятельности сроком на 5 лет.
После истечения срока водитель может управлять транспортным средством как «любитель», не занимаясь профессиональной деятельностью. Повторно получить такую отметку можно при наличии медицинского заключения и сдаче соответствующих экзаменов.
Согласно законопроекту, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается допускать к управлению транспортными средствами водителей без этой отметки, передает ТАСС.
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