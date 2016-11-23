России вновь угрожает птичий грипп

В Россельхознадзоре завили о том, что птичий грипп может вернуться. Работники ведомства всерьез обеспокоены, так как вероятность повторного заражения домашней птицы существенно возрастает.

Основанием такой ситуации считается то, что за последнее время в мире зафиксировано большее количество случаев заражения птичьим гриппом дикой птицы, чем ранее,- сообщает «ФАН».

Если такая тенденция будет продолжаться, то в скором времени опасный вирус настигнет и сельскохозяйственную живность. Это заражение, в свою очередь, может быть причиной вспышки эпидемии и на территории Российской Федерации.