России вновь угрожает птичий грипп
В Россельхознадзоре завили о том, что птичий грипп может вернуться. Работники ведомства всерьез обеспокоены, так как вероятность повторного заражения домашней птицы существенно возрастает.
Основанием такой ситуации считается то, что за последнее время в мире зафиксировано большее количество случаев заражения птичьим гриппом дикой птицы, чем ранее,- сообщает «ФАН».
Если такая тенденция будет продолжаться, то в скором времени опасный вирус настигнет и сельскохозяйственную живность. Это заражение, в свою очередь, может быть причиной вспышки эпидемии и на территории Российской Федерации.
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