В России вновь изменят ПДД

Первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручения МВД и Минтрансу в течение месяца проработать предложения, связанные с изменением правил дорожного движения.

Так, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, могут получить преимущество перед въезжающими на круг.

Кроме того, в городах могут появиться зоны успокоенного движения, где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а машины должны ехать со скоростью 10-20 км/ч.

В настоящее время, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает — действует принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак «Уступи дорогу», уступают соответственно въезжающие на перекресток. В случае изменения ПДД будет установлен общий принцип, согласно которому, двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет.

По словам собеседника газеты «Коммерсант», подобная практика, существует практически во всем мире, поэтому логично ее применение и в России.