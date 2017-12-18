Из России во Вьетнам могут запустить поезд
В ближайшем будущем из России может быть запущен транскитайский поезд на территорию Вьетнама, сообщил директор по международному продвижению торговли группы компаний «Российский экспортный центр» Михаил Мамонов.
По его словам, Россию могут соединить железной дорогой с Вьетнамом через Китай.
При этом он подчеркнул, что сначала должны быть урегулированы все экономические вопросы.
«Но это только в том случае, если тариф, который мы с китайской стороной сможем предложить, окажется целесообразным и подъёмным для экспортёров», — сказал Мамонов РИА Новости.
Кроме того, рассматривается возможность создания инновационного хаба российских компаний во Вьетнаме, сообщает Федерал пресс.
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