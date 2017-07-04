В России ведется разработка лимузинов для VIP-чиновников

В России продолжается разработка проекта по созданию специальной серии автомобилей для политической элиты.

Проект получил название «Кортеж», новый автомобили будут готовы к инаугурации президента на выборах 2018 года.

Планируется, что новый президент России приедет на церемонию уже на новой машине.

Широкое производство автомобиля начнется в 2019 году, отмечает РИА Новости.

В рамках реализации проекта «Кортеж» разрабатываются четыре типа автомобилей: лимузин, седан, внедорожник и минивэн.

Курирует процесс Министерство промышленности и торговли РФ во главе с Денисом Мантуровым.