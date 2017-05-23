В России увеличивают штрафы за приют незаконных мигрантов
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы поправки в закон о противодействии незаконной миграции в стране.
Сам законопроект обязан обеспечивать национальную безопасность Российской Федерации, а также вести административное преследование нарушителей установленного порядка.
В связи с событиями террористической угрозы и незаконного пребывания мигрантов на территории страны Правительство РФ внесла в закон поправки, которые предлагают увеличить штрафы за нарушение.
Штраф для граждан составит от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей, отмечает Regnum.
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