В России увеличивают штрафы за приют незаконных мигрантов

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы поправки в закон о противодействии незаконной миграции в стране.

Сам законопроект обязан обеспечивать национальную безопасность Российской Федерации, а также вести административное преследование нарушителей установленного порядка.

В связи с событиями террористической угрозы и незаконного пребывания мигрантов на территории страны Правительство РФ внесла в закон поправки, которые предлагают увеличить штрафы за нарушение.

Штраф для граждан составит от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей, отмечает Regnum.