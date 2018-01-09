В России увеличивается перекос параболы «долги-сбережения»
Центробанк РФ выдал статистику, по которой в 2017 году россияне заняли у банков больше, чем откладывали денег на депозитах.
Отмечается, что кредиты населению выросли на 1,2 трлн рублей, а средства населения на банковских счетах – лишь на 800 млрд - до 12 трлн и 25 трлн рублей соответственно.
Эксперты добавляют, что из-за падающих третий год подряд доходов люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов.
Спрос россиян на товары и услуги действительно растет: по данным Росстата, в январе – ноябре оборот розницы в годовом выражении увеличился на 3%, передает «Ведомости».
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