В России увеличивается перекос параболы «долги-сбережения»

Центробанк РФ выдал статистику, по которой в 2017 году россияне заняли у банков больше, чем откладывали денег на депозитах.

Отмечается, что кредиты населению выросли на 1,2 трлн рублей, а средства населения на банковских счетах – лишь на 800 млрд - до 12 трлн и 25 трлн рублей соответственно.

Эксперты добавляют, что из-за падающих третий год подряд доходов люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов.

Спрос россиян на товары и услуги действительно растет: по данным Росстата, в январе – ноябре оборот розницы в годовом выражении увеличился на 3%, передает «Ведомости».