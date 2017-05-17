В России увеличилось количество жалоб на коллекторов

Россияне все чаще жалуются на действия коллекторов. С начала года число обращений в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) возросло в 10 раз.

В январе ведомство зарегистрировало 326 жалоб, в апреле – 3126. Рассмотрена примерно треть обращений, по большинству из которых даны разъяснения. Обоснованными ФССП признала только четыре десятка жалоб, сообщают «Известия».

«Основные нарушения законодательства: превышение количества телефонных звонков, текстовых и иных сообщений должнику; при взаимодействии с должником не называются данные кредитора; юридическое лицо не является кредитной организацией или коллекторское агентство не включено в государственный реестр», - рассказали изданию в пресс-службе ведомства.

Протоколы об административных нарушениях по жалобам направлены в суд. По части из них уже вынесены постановления о штрафах.