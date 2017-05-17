В России увеличилось количество жалоб на коллекторов

Россияне все чаще жалуются на действия коллекторов. С начала года число обращений в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) возросло в 10 раз.

В январе ведомство зарегистрировало 326 жалоб, в апреле – 3126. Рассмотрена примерно треть обращений, по большинству из которых даны разъяснения. Обоснованными ФССП признала только четыре десятка жалоб, сообщают «Известия».

«Основные нарушения законодательства: превышение количества телефонных звонков, текстовых и иных сообщений должнику; при взаимодействии с должником не называются данные кредитора; юридическое лицо не является кредитной организацией или коллекторское агентство не включено в государственный реестр», - рассказали изданию в пресс-службе ведомства.

Протоколы об административных нарушениях по жалобам направлены в суд. По части из них уже вынесены постановления о штрафах.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Сборная России по хоккею сыграет в четвертьфинале ЧМ-2017 с командой Чехии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО