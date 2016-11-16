В России увеличат допустимый объем рекламы в печатных изданиях
По информации службы пресс-центра Госдумы РФ, депутаты приняли законопроект об увеличении допустимого объема рекламы на страницах печатных СМИ в России.
Теперь объем рекламного контента в печатных изданиях может составлять порядка 45 процентов от общего информационного материала. Исключения составляют специализированная печатная продукция, предназначенная исключительно для размещения рекламы.
Как уточняется в тексте пояснительных документов к законопроекту, предложение внести новые поправки значительно облегчат налоговое бремя для представителей малого и среднего бизнеса в России и станут ощутимой финансовой поддержкой, как сообщает агентство "Федерал Пресс".
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