В России увеличат допустимый объем рекламы в печатных изданиях

По информации службы пресс-центра Госдумы РФ, депутаты приняли законопроект об увеличении допустимого объема рекламы на страницах печатных СМИ в России.

Теперь объем рекламного контента в печатных изданиях может составлять порядка 45 процентов от общего информационного материала. Исключения составляют специализированная печатная продукция, предназначенная исключительно для размещения рекламы.

Как уточняется в тексте пояснительных документов к законопроекту, предложение внести новые поправки значительно облегчат налоговое бремя для представителей малого и среднего бизнеса в России и станут ощутимой финансовой поддержкой, как сообщает агентство "Федерал Пресс".