В России утверждена госстратегия противодействия ВИЧ

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

- Стратегией определены цель, задачи и основные направления противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории России, установлены целевые показатели её реализации, - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что в качестве основных целевых показателей реализации Стратегии определены: охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения России; доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением.

Министерство здравоохранения России совместно с федеральными органами государственной власти разработает план реализации Стратегии.