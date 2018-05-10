В России утвердили стандарт на жидкости для вейпов

В России утвержден единый стандарт на жидкости для вейпов, вводящий определение такой жидкости и требования к ее потребительской упаковке, говорится в сообщении Росстандарта.

Соответствующий национальный стандарт вводится впервые и вступает в действие 1 июня 2018 года.

Вейпом, согласно документу, называется устройство, используемое для преобразования жидкости для ЭСДН в аэрозоль, который вдыхается потребителем.

Кроме того, флаконы с жидкостями для электронных сигарет должны быть защищены от откупоривания детьми.

На упаковке также должна быть надпись на белом фоне «Никотин вызывает зависимость», сообщает «РИА Новости».