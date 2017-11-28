В России установили суммы пособий по безработице

Правительство РФ утвердило минимальную и максимальную величину пособия по безработице на 2018 год, сохранив его на уровне 2016-2017 годов.

Как и прежде, минимальное пособие составит 850 рублей, максимальное – 4900 рублей.

С 25 октября по 1 ноября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,2 % и составила 710 050 человек, сообщает ТАСС.