В России установили контроль расхода денег на капремонт
Следить за выполнением необходимых работ в сфере капитального ремонта по всей стране будет Минстрой.
Дополнительные полномочия дадут ведомству также возможность вести мониторинг за размером взносов, установленных в регионах, а заодно вести работу по корректировки сумм на капремонт для каждой области.
Теперь сроки всех работ и оплату всех расходов берет на себя Минстрой, сообщает «Известия».
Методика установки взноса уже разработана в ведомстве, в ней отдельно прописана оценка доступности платежа для граждан — в зависимости от реальных доходов населения.
На данный момент взносы за капремонт в стране колеблются от 3 до 30 рублей за 1 кв. метр. При этом размер платы может существенно различаться даже в соседних субъектах РФ.
Программа капитального ремонта была запущена в 2014 году.
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