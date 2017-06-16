В России установили контроль расхода денег на капремонт

Следить за выполнением необходимых работ в сфере капитального ремонта по всей стране будет Минстрой.

Дополнительные полномочия дадут ведомству также возможность вести мониторинг за размером взносов, установленных в регионах, а заодно вести работу по корректировки сумм на капремонт для каждой области.

Теперь сроки всех работ и оплату всех расходов берет на себя Минстрой, сообщает «Известия».

Методика установки взноса уже разработана в ведомстве, в ней отдельно прописана оценка доступности платежа для граждан — в зависимости от реальных доходов населения.

На данный момент взносы за капремонт в стране колеблются от 3 до 30 рублей за 1 кв. метр. При этом размер платы может существенно различаться даже в соседних субъектах РФ.

Программа капитального ремонта была запущена в 2014 году.