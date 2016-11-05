В России успешно испытали новые снайперские винтовки

Новые снайперские винтовки, разработанные на базе Т-5000 успешно прошли государственные испытания. Об этом заявил глава Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.

Он рассказал, что оружие предназначено для российских спецслужб. Оно способно стрелять как обычными пулями, так и бронебойными.

По словам Семирезова, предприятие уже получило первый заказ на винтовки и готовится к серийным поставкам нового оружия, передает РИА «Новости».