В России успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат
В Оренбургский области испытали в ходе стрельб гиперзвуковой летательный аппарат, сообщают «Известия».
Испытания прошли успешно. Аппарат известен под названием «изделие 4202».
ГЗЛА используется для установки вместо традиционных боеголовок на перспективные межконтинентальные баллистические ракеты.
Аппарату необходима высота порядка 100 километров, чтобы он заработал. К цели он летит со скоростью 5-7 километров в секунду.
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