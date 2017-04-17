В России упростят получение вида на жительство для крымчан
Владимир Путин утвердил упрощенный порядок получения вида на жительство в РФ для тех, кто был незаконно депортирован с территории Крымской АССР.
Льготы касаются граждан, а также их родственников, включая бабушек и дедушек.
По предварительным данным, таких людей может быть около 40 тысяч, отмечает RG.ru.
Закон был подготовлен во исполнение указа президента «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».
Следующая новость В России обнаружили статуэтку Венеры времен ледникового периода
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии