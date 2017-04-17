В России упростят получение вида на жительство для крымчан

Владимир Путин утвердил упрощенный порядок получения вида на жительство в РФ для тех, кто был незаконно депортирован с территории Крымской АССР.

Льготы касаются граждан, а также их родственников, включая бабушек и дедушек.

По предварительным данным, таких людей может быть около 40 тысяч, отмечает RG.ru.

Закон был подготовлен во исполнение указа президента «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».