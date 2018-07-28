В России упростили порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматривающее исключение из перечня документов для получения субсидий на оплату ЖКХ справки о составе семьи.

Теперь при подаче заявления о предоставлении субсидии россияне смогут самостоятельно указывать состав семьи, не подтверждая эту информацию справкой. Уполномоченные органы выборочно будут осуществлять проверку предоставленных данных.

В случае недостоверности представленной информации ее передадут в полицию и органы соцзащиты населения для привлечения гражданина к ответственности, передает РБК.

Прежде, чтобы получить субсидии на оплату ЖКХ, россияне предоставляли справку о составе семьи.