В России упростили порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматривающее исключение из перечня документов для получения субсидий на оплату ЖКХ справки о составе семьи.
Теперь при подаче заявления о предоставлении субсидии россияне смогут самостоятельно указывать состав семьи, не подтверждая эту информацию справкой. Уполномоченные органы выборочно будут осуществлять проверку предоставленных данных.
В случае недостоверности представленной информации ее передадут в полицию и органы соцзащиты населения для привлечения гражданина к ответственности, передает РБК.
Прежде, чтобы получить субсидии на оплату ЖКХ, россияне предоставляли справку о составе семьи.
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