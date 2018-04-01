В России упразднили профессию стенографиста

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин подписал приказ о ликвидации такой профессии, как стенографист.

Как сообщают «Известия», из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих упразднены должности «Секретарь-стенографист», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро».

В Минтруда такое решение объяснили невостребованностью профессии.

Опрос ВЦИОМ, проведенный в декабре 2017 года, показал, что, по мнению россиян, самыми бесперспективными профессиями являются разнорабочий, таксист и дворник.