В России упразднили профессию стенографиста
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин подписал приказ о ликвидации такой профессии, как стенографист.
Как сообщают «Известия», из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих упразднены должности «Секретарь-стенографист», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро».
В Минтруда такое решение объяснили невостребованностью профессии.
Опрос ВЦИОМ, проведенный в декабре 2017 года, показал, что, по мнению россиян, самыми бесперспективными профессиями являются разнорабочий, таксист и дворник.
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