В России упала цена на аренду однокомнатных квартир
Первая половина 2017 года обозначила на рынке аренды однокомнатных квартир России снижение цен.
Особенно снижением цен отличаются крупные города страны.
В частности, в 42 российских регионах снижение стоимости в сегменте «однушек» составило в среднем 1,8%, отмечает РБК.
Самым максимальным падением цен отличилась Казань (-12,1%), сейчас цена однокомнатной квартиры составляет в среднем 13 тысяч рублей в месяц.
За ним следует Липецк (-10,1%), цена аренды квартир снизилась до 10 тысяч рублей в месяц.
Следует обратить внимание на Красноярск (-9,7%), цена аренды квартиры 10-11 тысяч рублей в месяц.
Также снижение цены зафиксировано в Нижнем Новгороде (-9,4%), цена упала до 13-14 тысяч рублей в месяц, и в Брянске (-8,7%), где однокомнатную квартиру можно арендовать за 8-9 тысяч рублей в месяц.
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