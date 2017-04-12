В России упал уровень потребления алкоголя и табака
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала об уменьшении в стране процента потребления табака и алкоголя.
Она привела цифру – 8%. Такой цифры удалось достичь за последние два года.
Также по ее словам, количество граждан, занимающихся спортом, увеличилось на 18%.
Курение табака удалось снизить на значительные 16%, отмечает «Экономика сегодня».
Ранее Скворцова заявила, что Минздрав составил пакет поправок в порядок оказания медицинской помощи. Изменения, предлагаемые ведомством, определяют предельный срок начала лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.
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