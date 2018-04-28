В России ужесточили правила проезда перекрестков

С сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения.

Теперь на перекрестках разрешено использовать новую желтую разметку в виде пересекающихся желтых линий, которая будет использоваться для обозначения зоны, запрещенной для выезда автотранспорта.

Нарушителю грозит штрафом в размере одной тысячи рублей за создание помех другим участникам движения.

Как пишет Коммерсант», в социальных сетях новую разметку неофициально прозвали «вафельницей». Согласно новым правилам, желтая разметка может дублироваться новым дорожным знаком «Участок перекрестка», где также изображены пересекающиеся линии.

На участки, обозначенные новой разметкой, запрещено выезжать даже при разрешающем сигнале светофора в том случае, если впереди образовался затор. Штраф за нарушение нового правила и создание помехи движению автотранспорта регулируется ч. 1 ст. 12.13 КоАП.

При этом, если автомобилисту нужно повернуть направо или налево, то наказание за выезд в «запретную» зону не действует.

С 2015 года на 76 московских перекрестках уже используется желтая разметка. Эксперимент показал, что скорость на этих участках дороги увеличилась утром на 80 процентов, а вечером — на 15 процентов, сообщает Ura.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Журналист из США назвал Россию страной второго сорта

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО