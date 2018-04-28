В России ужесточили правила проезда перекрестков

С сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения.

Теперь на перекрестках разрешено использовать новую желтую разметку в виде пересекающихся желтых линий, которая будет использоваться для обозначения зоны, запрещенной для выезда автотранспорта.

Нарушителю грозит штрафом в размере одной тысячи рублей за создание помех другим участникам движения.

Как пишет Коммерсант», в социальных сетях новую разметку неофициально прозвали «вафельницей». Согласно новым правилам, желтая разметка может дублироваться новым дорожным знаком «Участок перекрестка», где также изображены пересекающиеся линии.

На участки, обозначенные новой разметкой, запрещено выезжать даже при разрешающем сигнале светофора в том случае, если впереди образовался затор. Штраф за нарушение нового правила и создание помехи движению автотранспорта регулируется ч. 1 ст. 12.13 КоАП.

При этом, если автомобилисту нужно повернуть направо или налево, то наказание за выезд в «запретную» зону не действует.

С 2015 года на 76 московских перекрестках уже используется желтая разметка. Эксперимент показал, что скорость на этих участках дороги увеличилась утром на 80 процентов, а вечером — на 15 процентов, сообщает Ura.ru.