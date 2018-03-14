В России удвоился отток капитала

За первые два месяца текущего года чистый отток капитала из России составил 9,8 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос в 2,2 раза. По данным Центробанка России, вывоз капитала увеличился в частном секторе из-за роста иностранных активов прочих секторов.

Кроме того, в феврале зафиксирован значительный отток из страны иностранных инвестиций – отечественные фонды лишились свыше 100 миллионов долларов, сообщает Ura.ru.

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