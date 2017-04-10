В России удвоилось число граждан-банкротов
В России в I квартале 2017 года банкротами стали 5726 граждан - на 12% меньше, чем в IV квартале 2016 года, но в 2,5 раза выше показателя января – марта 2016 года.
Такие данные приводят Ведомости со ссылкой на Fedresurs.ru.
Также сообщается, что за три месяца 2017 года обанкротились 3026 компаний - на 10% ниже уровня конца года и почти совпало с показателем января – марта 2016 года.
Количество банкротств индивидуальных предпринимателей – 314 – оказалось на треть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 11% меньше, чем в октябре – декабре 2016 года.
Лидируют по числу банкротств Москва и Московская область.
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