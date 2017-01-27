В России учрежден фонд развития информационных технологий

Правительство учредило Российский фонд развития информационных технологий. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Фонд предназначен для разработки и поддержки на внутреннем и зарубежном рынках отечественного программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий, отмечается на сайте кабмина.

Инициатива создания фонда принадлежит Минкомсвязи.