В России учрежден фонд развития информационных технологий
Правительство учредило Российский фонд развития информационных технологий. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Фонд предназначен для разработки и поддержки на внутреннем и зарубежном рынках отечественного программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий, отмечается на сайте кабмина.
Инициатива создания фонда принадлежит Минкомсвязи.
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