В России учредят премию имени Елизаветы Глинки

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ), общественная организация «Справедливая помощь» и Российский Красный Крест учредят премию имени Елизаветы Глинки (Доктор Лиза).

Рабочее название награды – Премия имени Доктора Лизы «За добрые дела и порядочность». Вручаться она будет ежегодно 20 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт СПЧ.

«Никто не может заменить Доктора Лизу. Но каждый может сделать хоть что-то из того, что делала она. Только так мы можем продолжить миссию Елизаветы Петровны Глинки», - цитирует агентство сообщение пресс-службы Совета.

Доктор Лиза погибла при крушении самолета Ту-154 Минобороны России в конце декабря прошлого года.