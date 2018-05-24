В России цены на бензин всегда будут только расти

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что снижение акцизов на топливо в РФ при нынешних ценах на нефть и курсе рубля не снизит цены на бензин и дизельное топливо.

По его словам, при такой конъюнктуре к снижению цен на топливо прийти будет практически невозможно.

Власти РФ приняли решение снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тысячи рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3 тысячи рублей.

Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года, передает РИА Новости.