В России цены на бензин всегда будут только расти
Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что снижение акцизов на топливо в РФ при нынешних ценах на нефть и курсе рубля не снизит цены на бензин и дизельное топливо.
По его словам, при такой конъюнктуре к снижению цен на топливо прийти будет практически невозможно.
Власти РФ приняли решение снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тысячи рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3 тысячи рублей.
Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года, передает РИА Новости.
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