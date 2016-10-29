МИД России тревожит ситуация со счетами RT в Великобритании

Ненормальная ситуация, складывающаяся вокруг представительства телеканала Russia Today в Великобритании, продолжает вызывать глубокую озабоченность. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«Такого рода действия в сочетании с явной предвзятостью английского медиарегулятора OFCOM в отношении российского телеканала лежат в русле попыток выдавливания из британского медийного пространства популярного у международной аудитории и излагающего альтернативную точку зрения на мировые события вещателя», - отметили на Смоленской площади.

Дипломаты также рассчитывают на то, официальный Лондон, декларирующий свою приверженность принципам свободы СМИ, докажет это на деле и предпримет шаги для содействия разрешению данной ситуации, сообщает ТАСС.

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Места: Россия
Организации: МИД
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