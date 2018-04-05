В России стремительно растет число носителей ВИЧ

В России стремительно растет число зарегистрированных носителей ВИЧ, сообщили в фонде «СПИД.Центр» со ссылкой на отчет Федерального центра СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В ноябре 2017 года число ВИЧ-инфицированных россиян достигло 924 тысяч человек.

Россия, по текущим оценкам ООН, занимает третье место в мире по числу новых заражений ВИЧ после Нигерии и ЮАР.

По мнению главы Федерального СПИД-центра Вадима Покровского, эпидемия ВИЧ недавно вышла за пределы групп риска. Сейчас вирус распространяется преимущественно половым путем, а не через иглы наркоманов.

По его оценкам, число новых носителей ВИЧ в этом году может перевалить за 110 тысяч человек. Общее число зарегистрированных случаев заражения ВИЧ в России за все время наблюдений приблизилось к отметке в 1,2 миллиона, сообщает «РИА Новости».

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