В России стремительно дорожают турпутевки

В Россиии наблюдается стремительный рост стоимости туристических путевок за границу на фоне валютных колебаний, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

За день продажи продажи зарубежных туров в России снизились более чем на треть, сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

«Это произошло из-за обвала курса рубля и политической ситуации вокруг Сирии», — пояснила Тюрина.

11 апреля курс евро пробил отметку в 80 рублей, что вызвало стремительный рост цен на многие услуги.

«Если рубль продолжит дешеветь, то положение совсем ухудшится. Причем, как показал опыт 2014 года, ожидать, что произойдет массовая переориентация на отечественные курорты, не приходится. С большой долей вероятности можно предположить, что люди вообще откажутся от отдыха», — пояснил URA.RU председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

По его словам, российские курорты в такой ситуации «лишь задирают цены, чтобы нагреть руки», оставаясь в итоге ни с чем.

Эксперты также постарались успокоить россиян, уже купивших путевки по прежнему курсу. Стоимость их поездки не будет пересчитываться.

К примеру, стоимость поездки на Кипр за сутки подорожала на 7 тысяч рублей.