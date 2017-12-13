В России на столы граждан будут продвигать отечественное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству сельского хозяйства РФ разработать программу квот не менее 30% для производителей российского вина.
Утверждается, что введение квоты даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и усилит позиции производителя России в конкурентной борьбе с иностранными производителями вин.
Производители вина в России отмечают, что в других странах мира есть субсидирование и дотации для собственных производителей, а состязаться в цене по себестоимости с импортными производителями в современных условиях просто невозможно на данный момент.
По статистике, производство вина в России за первые девять месяцев 2017 года сократилось на 15%, отмечает Lenta.ru.
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