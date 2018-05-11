В России стартует цифровой проект о семейных ценностях

Медиа-издание «Русская Планета» запускает в России инновационный проект «Семья 3.0», который будет раскрывать тему вечных семейных ценностей в контексте цифровой эпохи.

Читатели смогут познакомиться с рассказами о замечательных династиях из культуры, науки и бизнеса, исследовать выдержки из актуальных научных исследований, эксклюзивно разработанные для спецпроекта «Семья 3.0».

Амбассадором проекта выступила Елена Журавлева из Института социально-экономических проблем народонаселения РАН.

Она пояснила, что центром внимания проекта станет исследование ситуации внутри и вокруг семьи. Речь пойдет о том, как влияют мировые цифровые технологии на семейные ценности людей, на их взаимоотношения, и на развитие общества в целом.

Особое внимание в проекте «Семья 3.0» будет уделено теме человечности на фоне бушующей стихии технологий. Исследование затронет выявление основных рычагов, оказывающих как негативное, так и положительное влияние на традиционные семейные ценности в обществе.

Елена Журавлева уверена, что при всей массе всевозможных цифровых и электронных возможностей, необходимо помнить, что главное в глобальной системе мира – именно человек.

Проект раскроет секреты создания успешной и счастливой, многодетной, многопоколенной семьи, а также причины отсутствия семьи у человека в современном обществе.