В России стартует акция Георгиевская лента
В России стартует ежегодная акция раздачи георгиевских лент. Впервые традиция, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом, зародилась в 2005 году.
Миллионы людей ежегодно прикрепляют к одежде георгиевскую ленточку накануне празднования 9 мая.
В Петербурге волонтеры вместе с ветеранами 24 апреля с 16:00 до 17:00 раздадут более 400 тысяч черно-оранжевых символов на Московском вокзале и в аэропорту Пулково.
В 2017 году в России ужесточили правила ношения ленточек. Так, теперь запрещено закреплять их на антеннах машин, сумках или голове
Рекомендуется размещать важный символ на лацкане пиджака, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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