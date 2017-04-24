В России стартует акция «Георгиевская ленточка»
В России стартует акция «Георгиевская ленточка», которая проходит 12-й раз в рамках подготовки ко Дню Победы.
Как уточняется в материале, в Хабаровске жителям уже раздали 5 тысяч ленточек.
В Санкт- Петербурге, чтобы получить символ праздника, придется проявить эрудицию и ответить на простой вопрос об истории или правилах ношения ленточки, сообщает «Национальная служба новостей».
Получить символ Дня Победы можно будет до 9 мая абсолютно бесплатно.
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