В России стартовала предвыборная агиткампания

В России началась предвыборная агитация в СМИ в рамках подготовки к Единому дню голосования, который назначен на 9 сентября.

По законодательству, агитация проводится за 28 дней до дня выборов и прекращается за день до голосования.

9 сентября в России состоятся дополнительные выборы в Госдуму, выборы глав 22 субъектов, депутатов законодательных органов в 16 регионах, выборы мэров, депутатов городских дум, столиц регионов и муниципальные выборы.

В избирательной компании участвуют 72,2 тыс. кандидатов, передает «Интерфакс». Проголосовать смогут 63 млн россиян.