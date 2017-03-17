В России стало на 10 процентов больше долларовых миллионеров

В России в прошлом году стало на 10 процентов больше долларовых миллионеров, следует из данных мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

Как уточняется в материале, в 2016 году число долларовых миллионеров в России достигло 132 тысяч человек, что на 10 процентов больше по сравнению с 2015 годом.

Таким образом, число долларовых миллионеров в стране составило 0,1 процента от численности россиян в возрасте старше 15 лет. Количество долларовых миллиардеров в России также увеличилось до 83 человек.

Примечательно, что за это же время прирост миллионеров в среднем по миру был меньше, а в Европе их количество вообще уменьшилось. Мониторинг также показал, что более 40 процентов населения России живут на грани бедности.

Ранее специалисты консалтинговой компании Capgemini признали экономику России самой «несправедливой». В докладе отмечалось, миллионеры контролируют больше 50 процентов богатств страны, оставляя очень мало места для среднего класса, сообщает «Федерал пресс».