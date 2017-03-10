В России стало больше продаваться некачественной водки
Согласно результатам проверки алкоголя на безопасность за 2016 год, в России вырос объем продаж некачественной водки. Об этом сообщается в докладе Росстата.
Доля плохой ликеро-водочной продукции в магазинах составила 6,1% - это в два раза больше, чем в 2015 году. В то же время ведомство отметило снижение количества некачественного вина и пива до 1% и 1,3% соответственно, пишут «Известия».
По мнению экспертов, производители стали экономить на качестве продукции по причине увеличения ее себестоимости из-за роста ставки акциза на алкоголь. Кроме того, играет роль падение реальных доходов населения.
Все чаще производители стали использовать вместо зернового синтетический и гидролизный спирты, которые применяются при изготовлении красок. Они более дешевые и токсичные, что наносит вред организму.
Вместе с тем специалисты подчеркивают, что вся водка в легальных торговых сетях безопасна – автоматизированная система госконтроля ЕГАИС перекрыла контрафакту дорогу в магазины.
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