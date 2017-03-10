В России стало больше продаваться некачественной водки

Согласно результатам проверки алкоголя на безопасность за 2016 год, в России вырос объем продаж некачественной водки. Об этом сообщается в докладе Росстата.

Доля плохой ликеро-водочной продукции в магазинах составила 6,1% - это в два раза больше, чем в 2015 году. В то же время ведомство отметило снижение количества некачественного вина и пива до 1% и 1,3% соответственно, пишут «Известия».

По мнению экспертов, производители стали экономить на качестве продукции по причине увеличения ее себестоимости из-за роста ставки акциза на алкоголь. Кроме того, играет роль падение реальных доходов населения.

Все чаще производители стали использовать вместо зернового синтетический и гидролизный спирты, которые применяются при изготовлении красок. Они более дешевые и токсичные, что наносит вред организму.

Вместе с тем специалисты подчеркивают, что вся водка в легальных торговых сетях безопасна – автоматизированная система госконтроля ЕГАИС перекрыла контрафакту дорогу в магазины.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Южноафриканец в одиночку пересек Атлантику за 93 дня

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО